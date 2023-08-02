Мир 02 августа 2023, 08:48 «Вы застряли с США». Американский журналист расшифровал фразу Байдена об Украине Журналист АТ Марковски расшифровал фразу Байдена о застрявшей с США Украине РИА «Новости»

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Президент США Джо Байден поставил на место украинского коллегу Владимира Зеленского, пошутив на саммите НАТО в Вильнюсе. Фразу американского политика расшифровал обозреватель American Thinker Александер Марковски.

«Плохие новости для вас, господин Зеленский. Мы никуда не денемся, вы застряли с нами», — привел журналист слова Байдена.

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Так, по мнению Марковски, президент Соединенных Штатов указал Зеленскому на его место. Если говорить недипломатическим языком, пояснил обозреватель, это означает следующее: «Будете сражаться до тех пор, пока мы поставляем вам оружие, а вы поставляете пушечное мясо, в зависимости от того, что раньше кончится. Вам некуда идти».

Журналист добавил, что поведение Зеленского, так рьяно стремящегося в НАТО, напоминает погоню собаки за механическим кроликом.

При этом в Североатлантическом альянсе вполне довольны тем, что избегают прямой конфронтации с Россией и дают Украине проводить боевые действия, не пуская в НАТО.