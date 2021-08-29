Бывшие и нынешние украинские политики и общественные деятели написали письмо американскому президенту Джо Байдену. Как сообщило «РИА Новости», они попросили лидера США остановить «Северный поток — 2».

Авторы письма отметили, что Байден обещал вести себя жестче по отношению к России. Они добавили, что президент США прежде говорил о полной остановке газопровода. Поэтому украинцы уверены, что Штаты должны сейчас изменить свою позицию для защиты Украины и Европы.

«Мы призываем вас изменить курс и послать президенту Путину четкий сигнал, полный решимости, что Америка стоит на стороне Украины и всего мирового сообщества демократий», — говорится в письме.

«Северный поток — 2» — газопровод из России в Германию общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. О том, что у Германии и США разные позиции по вопросу строительства, ранее говорила канцлер ФРГ Ангела Меркель. Она заверяла, что Берлин видит в газопроводе выгодный коммерческий проект. Байден лишь ответил, что у хороших товарищей позиции по ключевым вопросам могут отличаться. Украины выступает категорически против «Северного потока — 2», который достроен уже на 99%.