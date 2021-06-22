«Вы на руках должны нас носить»: Лукашенко напомнил ЕС о роли белорусов во Второй мировой войне

Входящие в Евросоюз страны не должны «душить» Минск санкциями, а в благодарность за освобождение от нацизма «носить на руках». С таким заявлением выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии по случаю 80-летия со дня начала Великой Отечественной войны. Прямую трансляцию вел телеканал АТН.

Лукашенко напомнил, что накануне перед 22 июня власти Евросоюза утвердили четвертый пакет персональных санкций в отношении белорусских чиновников и предприятий.

«22 июня, ночью — вот уж действительно, история так ничему их и не научила», — сравнил он введение санкций с вторжением Германии на территорию Советского Союза.

Не оставил без внимания Лукашенко заявление министра иностранных дел Германии Хайко Мааса, который предложил ввести ограничения на сектора белорусской экономики. Глава государства заявил, что министр должен стоять на коленях перед народом Белоруссии в благодарность, что он мог родиться после войны,

«Вы должны делать все, чтобы зарубцевать в наших сердцах и душах раны от этой войны. Вы не душить нас должны, вы на руках должны нас носить, немцы, поляки, так называемый Европейский союз, потому что мы спасли вас от коричневой чумы», — заявил Лукашенко.

Новый санкционный пакет Евросоюза против Белоруссии вступил в силу в минувший понедельник, 21 июня. В списке оказались 78 физических лиц и восемь организаций. В их числе заводы МАЗ и БелАЗ, а также «Новая нефтяная компания» — единственный частный экспортер нефтепродуктов из Белоруссии.

Среди фигурантов списка оказался российский предприниматель владелец финансовой группы «Сафмар» и нефтяной компании «Русснефть» Михаил Гуцериев. Он никогда не скрывал, что с Лукашенко его связывают бизнес-интересы и дружба. Гуцериев владеет компанией «Славкалий», которая отвечает за строительство горно-обогатительного комбината на месторождении калийных солей под Любанью. Бизнесмен уже вложил туда два миллиарда долларов.