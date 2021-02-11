«Вы хотя бы не кот»: американский конгрессмен «перевернулся» во время онлайн-заседания

В Америке еще одна важная онлайн-встреча не смогла пройти без курьезного случая. Конгрессмен Том Эммер не справился с настройками и перевернул свое изображение. Коллеги не удержались и подметили, что он хотя бы не кот.

Смешной случай произошел с членом палаты представителей Конгресса США во время встречи комитета по финансовому обслуживанию палаты представителей. Его коллега Максин Уотерс прервала речь политика, спросив, все ли с ним в порядке. Но конгрессмен ответил, что не знает, как это исправить. В это время другие коллеги сравнили Эммера с «адвокатом-котом» из Техаса.

«По крайней мере, вы не кот», — сказал ему один из коллег.

А другой член палаты представителей посоветовал конгрессмену «встать на голову», сообщила глазета Hill.

Через время Эммер все исправил. Он также признался, что не знает, как это вышло.

Ранее похожий случай произошел на онлайн-заседании суда в Техасе. Адвокат Род Понтон не смог справиться с анимированным фильтром и предстал в образе кота с грустной мордочкой. Судья посоветовал проверять настройки Zoom после того, как компьютером пользовались дети.