Мир 26 мая 2023, 02:35 «Вы для них чужие». Экс-депутат Рады предупредил жителей Западной Украины об истинном отношении поляков Экс-депутат Рады Кива предупредил жителей Западной Украины об отношении к ним поляков Unsplash

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Президент Украины Владимир Зеленский стал чаще наведываться в Варшаву, где обсуждает переход западной части страны под контроль Польши. Об этом в своем Telegram-канале заявил бывший депутат Верховной рады Илья Кива.

Зеленский, по его словам, пытается пристроить в новый союз Житомирскую и Винницкую области, однако власти Польши не хотят связываться с живущими там националистами.

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Варшава, как считает Кива, осознает «те возможные риски с агрессивным населением и ту огромную работу, которую ей придется провести в рамках фильтрации людей и очищения новых территорий от националистического населения». Жителей этих регионов Кива заверил в том, что поляки не забыли «Волынскую резню».

«Поляки — не русские, вас жалеть не будут, вы для них чужие!» — отметил бывший депутат Верховной рады.

Ранее жителей Польши разозлило присутствие русских и украинских туристов на турецких курортах. Обозреватель Конрад Ренкас отметил, что поляки отказались играть с русскими в волейбол и даже пытались на них напасть в турецких барах. Он призвал польских туристов наслаждаться отдыхом, вместо яростного обсуждения на шезлонгах глобальных проблем. На его взгляд, «польские пляжно-барные войны выглядят смешными», с учетом того, что в них участвуют только жители Польши.