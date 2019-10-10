«Вы буквально меня отбили». Юзик поблагодарила Лаврова за возвращение в Россию

Российская журналистка Юлия Юзик поблагодарила МИД РФ и лично Сергея Лаврова за помощь в возвращении в Россию. Она прилетела в Москву после освобождения из иранской тюрьмы.

«С моими обвинениями живыми из тюрьмы не выходят». Юзик лишилась всех средств связи в Иране Подробнее

По обвинению в сотрудничестве с израильскими спецслужбами ей грозило десять лет тюрьмы. На своей странице в Facebook Юзик написала, что благодарна всем, кто причастен к ее возвращению.

«То, что я здесь сегодня, — это ваша заслуга, что вы подняли шум и буквально отбили меня. Спасибо моей стране, что спасла меня», — написала Юзик. Она добавила, что благодарна Министерству иностранных дел России и лично его главе Сергею Лаврову.

«По обвинениям, которые мне предъявили, живыми из иранской тюрьмы не выходят», — сообщила журналистка.

О задержании Юлии стало известно 4 октября. Посольство России в Тегеране запросило и МИД Ирана разъяснения. Посол страны Мехди Санаи в МИЖ РФ пообещал, что Юлия скоро будет освобождена, и объяснил, что журналистка была задержана в связи с нарушениями визового режима.

В Кремле задержание российских журналистов назвали неприемлемыми.