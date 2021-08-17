ВВС Великобритании заявили о перехвате российского Су-24

Королевские ВВС Великобритании заявили о перехвате якобы российского Су-24. Военный самолет заметили над Черным морем недалеко от Румынии в международном воздушном пространстве.

Как сообщило издание The Noethen Scot, российский самолет летел над Черным морем и приближался к воздушному пространству Румынии. Борт перехватили два британских истребителя «Тайфун».

«Мы были в воздухе в считанные минуты и направились к цели. Вскоре мы перехватили самолет и опознали в нем российский Су-24. Он пролетел не ближе 20 (более 32 километров — прим.ред.) миль от румынского побережья, прежде чем мы его перехватили», — заявил пилот ВВС.

Он добавил, что за истребителем следили до тех пор, пока он не покинул приграничную зону. По словам летчика, самолет направился на северо-восток.

В материале отметили, что российский истребитель не предоставил план полета и не разговаривал с румынским управлением воздушным движением. Такие действия, подчеркнули авторы статьи, создавали угрозу безопасности полетов для всех остальных воздушных судов.