Мир 16 августа 2023, 01:19 ВВС Украины рассказали о неуязвимой для ПВО российской ракете Спикер ВСУ Игнат: украинские войска никогда не сбивали российскую ракету X-22 РИА «Новости»

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Украинским силам ПВО еще ни разу не удалось сбить российскую ракету X-22. Об этом рассказал советник командования воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат изданию «Страна.ua».

«Это ракеты, которые можно сбивать такими средствами как Patriot. Потому что ракета X-22, хоть и считается крылатой, является сверхзвуковой. Поэтому такие ракеты пока недоступны для уничтожения обычными средствами ПВО», — признал военный.

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Игнат также рассказал журналистам, что российские войска используют тактику быстрой смены траектории движения ракет. Из-за этого украинская система ПВО часто не может выявить и сбить снаряды. Российские дроны, по словам советника ВСУ, часто «наматывают круги» и тем самым обманывают систему ПВО.

Во вторник, 15 августа, Минобороны России сообщило, что российские системы ПВО перехватили четыре крылатые ракеты большой дальности SCALP-EG. Это французский вариант высокоточной многоцелевой ракеты с автономным наведением. Она способна поражать цели на расстоянии до 560 километров.