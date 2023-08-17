Мир 17 августа 2023, 01:04 ВВС Украины признали, что страна не получит истребители F-16 в этом году Спикер ВСУ Игнат: Украина в этом году не получит истребители F-16 Freepik

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Советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат признал, что Украина в этом году не получит американские истребители F-16. Такое заявление представитель ВВС сделал в эфире украинского телемарафона.

«На этот самолет были большие надежды, что он действительно мог стать частью противовоздушной обороны и помочь защититься от ракетных и дроновых атак России», — заявил Игнат.

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Зато, по словам чиновника, сдвинулся с места вопрос об обучении украинских летчиков управлению F-16. Обучение начнется в ближайшее время, выразил уверенность Игнат.

В августе американская газета The New York Times написала, что передача ВСУ истребителей F-16 не сыграла бы роли в контрнаступлении.

«К тому времени, как пилотов обучат пользоваться передовыми самолетами, будет уже слишком поздно помогать ВСУ защищаться в процессе контрнаступления», — заявили авторы статьи.

По мнению журналистов, США опоздали с поставками боевых самолетов.