14 февраля 2023, 18:01
ВВС Украины потратят минимум год на подготовку экипажа для полетов на F-16
Военный эксперт Сивков: подготовка украинских летчиков для полетов на F-16 займет год
Экипажам Военно-воздушных сил Украины потребуется минимум год, чтобы обучиться летать на западных истребителях F-16. Такие сроки озвучил заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук, военный эксперт Константин Сивков для портала SMnews.
Он пояснил, что F-16 — совершенно неизвестная ВВС Украины техника. Истребители отличаются от привычных МиГ-29.
Реклама
«Полгода минимально. По-хорошему, значительно больше — год или полтора, чтобы научить их летать», — сказал Сивков.
Реклама
Запад может поставить новые истребители киевскому режиму через Данию или Нидерланды. Военный эксперт счел, что это бессмысленно, как и в ситуации с немецкими танками Leopard. Того количества, которое западные страны поставляют, недостаточно, чтобы оказать весомое влияние на ход спецоперации.
«Они будут достаточно быстро уничтожены. Это первый посыл нашему руководству, что Запад готовится к открытому вступлению в войну с Россией», — добавил Сивков.
Тему передачи истребителей для киевского режима обсудят министры обороны стран НАТО 14 февраля в Брюсселе. Американские власти допустили поставку Украине F-16, хотя глава государства Джо Байден говорил, что самолеты ВСУ не станут поставлять.
Украина
Реклама
Реклама