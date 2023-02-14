Мир 14 февраля 2023, 18:01 ВВС Украины потратят минимум год на подготовку экипажа для полетов на F-16 Военный эксперт Сивков: подготовка украинских летчиков для полетов на F-16 займет год U.S. Department of Defense

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Экипажам Военно-воздушных сил Украины потребуется минимум год, чтобы обучиться летать на западных истребителях F-16. Такие сроки озвучил заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук, военный эксперт Константин Сивков для портала SMnews.

Он пояснил, что F-16 — совершенно неизвестная ВВС Украины техника. Истребители отличаются от привычных МиГ-29.

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«Полгода минимально. По-хорошему, значительно больше — год или полтора, чтобы научить их летать», — сказал Сивков.

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Запад может поставить новые истребители киевскому режиму через Данию или Нидерланды. Военный эксперт счел, что это бессмысленно, как и в ситуации с немецкими танками Leopard. Того количества, которое западные страны поставляют, недостаточно, чтобы оказать весомое влияние на ход спецоперации.

«Они будут достаточно быстро уничтожены. Это первый посыл нашему руководству, что Запад готовится к открытому вступлению в войну с Россией», — добавил Сивков.

Тему передачи истребителей для киевского режима обсудят министры обороны стран НАТО 14 февраля в Брюсселе. Американские власти допустили поставку Украине F-16, хотя глава государства Джо Байден говорил, что самолеты ВСУ не станут поставлять.