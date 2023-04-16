Мир 16 апреля 2023, 03:03 ВВС Судана обстреляли лагерь СБР в Омдурмане Al Jazeera: ВВС Судана нанесли удар по лагерю сил быстрого реагирования в Омдурмане YouTube

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Военно-воздушные силы Судана обстреляли лагерь сил быстрого реагирования в городе Омдурман. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

Источник заявил, что по лагерю спецназа нанесли массированный артиллерийский удар. Информации о жертвах и последствиях атаки не поступало.

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По данным телеканала, ВС Судана взяли под контроль все штабы сил быстрого реагирования вместе с военной техникой в Омдурмане.

Центральный комитет врачей государства ранее сообщил, что в результате боестолкновений армейских частей Судана со спецназом на севере города Хартум погибли минимум 25 человек,еще 183 пострадали.

Глава Сил быстрого реагирования Судана Мухаммед Хамдам Дагло заявил, что переговоров с армией не будет, пока она не отступит. После Главком ВС Судана Абдель Фаттах Бурхан принял решение расформировать спецназ.

Боевые столкновения между армией и отрядами спецназа начались в Судане в субботу, 15 апреля. Российское посольство призвало стороны конфликта начать переговорный процесс. Уточняется, что сотрудники диппредставительства находятся в безопасности.