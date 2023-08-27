Мир 27 августа 2023, 18:13 ВВС США запустили разведывательный беспилотник над Черным морем МО: российский истребитель сопроводил американский БПЛА над Черным морем Pxhere

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Российские военные заметили разведывательный беспилотник MQ-9A Reaper ВВС США над Черным морем 27 августа. Подробности сообщили в пресс-службе Минобороны.

«Для опознавания воздушной цели <…> был поднят истребитель Су-30 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне», — передали в ведомстве.

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При приближении российского истребителя модульный разведывательно-ударный беспилотник развернулся от границы России. После этого самолет благополучно вернулся на аэродром базирования. Полет российского истребителя выполнялся «в строгом соответствии с международными правилами», подчеркнули в министерстве. В итоге американский беспилотник не пересек границ России.

Многоцелевой дистанционно пилотируемый самолет с турбовинтовым двигателем разработали при поддержке GA-ASI. Впервые он поднялся в воздух в 2001 году. У беспилотника есть многорежимный радар морского наблюдения. Грузоподъемность БПЛА — 1 746 килограммов. MQ-9A может автономно работать 27 часов, развивать скорость 240 узлов и подниматься на высоту до 50 тысяч футов.

Ранее стало известно, что Военно-воздушные силы Соединенных Штатов проведут учения истребителей на западе Литвы. В небо над Прибалтикой поднимутся самолет KC-135 Stratotanker, F-35A Lightning II и F-16 Fighting Falcon.