ВВС США заметили российские Ту-142 неподалеку от Аляски

Два российских противолодочных самолета Ту-142 в опознавательной зоне ПВО Аляски. Их отследило объединенное командование воздушно-космической обороны США и Канады.

«Командование NORAD на Аляске идентифицировало и отследило два российских морских патрульных самолета Ту-142, вошедших в опознавательную зону ПВО Аляски», — говорится сообщило NORAD в Twitter.

Самолеты были замечены в 03:00 по московскому времени.

Ту-142 оставались в международном пространстве, суверенное воздушное пространство стран Северной Америки не нарушалось.

Ранее два противолодочных самолета Ту-142 совершили многочасовой полет у северных границ России. Полет выполнялся строго в соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства. Иностранные государства на некоторых этапах полета поднимали свою авиацию для их сопровождения.

В последнее время на российских границах на 30-40% выросла активность авиации стран-членов НАТО. Эксперты считают, что таким образом они демонстрируют готовность ответить на мифическую «российскую агрессию».