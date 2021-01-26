ВВС США заметили российские Ту-142 неподалеку от Аляски
«Командование NORAD на Аляске идентифицировало и отследило два российских морских патрульных самолета Ту-142, вошедших в опознавательную зону ПВО Аляски», — говорится сообщило NORAD в Twitter.
Самолеты были замечены в 03:00 по московскому времени.
Ту-142 оставались в международном пространстве, суверенное воздушное пространство стран Северной Америки не нарушалось.
Ранее два противолодочных самолета Ту-142 совершили многочасовой полет у северных границ России. Полет выполнялся строго в соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства. Иностранные государства на некоторых этапах полета поднимали свою авиацию для их сопровождения.
В последнее время на российских границах на 30-40% выросла активность авиации стран-членов НАТО. Эксперты считают, что таким образом они демонстрируют готовность ответить на мифическую «российскую агрессию».