ВВС США сообщили о скором падении российского спутника на Землю

«Монитор-Э» — неработающий российский спутник наблюдения Земли — должен 22 сентября войти в атмосферу над Индийским океаном и рухнуть. Об этом говорят данные ВВС США.

Они опубликованы на сайте space-track.org. Там в открытом доступе находится информация о более 46 тысячах объектов, запущенных в космос. Также указаны параметры их орбиты и события, с ними связанные.

Американские военные заявили, что «Монитор-Э» находится на орбите с минимальной высотой 188 километров и максимальной — 196 километров. Спутник 22 сентября в 06:43 по московскому времени войдет в атмосферу. Предполагаемая точка входа — 7,5 градуса южной широты и 74,9 градуса восточной долготы.

«Монитор-Э» со стартовой массой 750 килограммов запустили с космодрома Плесецк в августе 2005 года. На орбиту его удалось ввести с помощью ракеты-носителя «Рокот». Во время его эксплуатации возникли технические сложности. В итоге спутник прекратил работу в 2011 году.

Ранее в Роскосмосе рассказали, что российские космонавты должны выйти в открытый космос осенью 2020 года. Впервые это произойдет из нового модуля МКС — «Поиск».