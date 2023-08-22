Мир 22 августа 2023, 17:59 ВВС США проведут учения в Прибалтике Zvezdanews: на западе Литвы пройдут учения с истребителями ВВС США Министерство обороны США

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Военно-воздушные силы Соединенных Штатов проведут учения истребителей на западе Литвы. Об этом сообщил Telegram-канал Zvezdanews.

По данным СМИ, в небо над Прибалтикой поднимется самолет KC-135 Stratotanker. В учениях также задействуют истребители F-35A Lightning II и F-16 Fighting Falcon.

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Самолеты F-16 американского производства не соответствуют современным стандартам, заявил ранее экс-разведчик ВС США Скотт Риттер. Эти истребители представляют серьезную опасность для пилотов Вооруженных сил Украины, писали «Известия».

Кроме того, западные F-16 будут уничтожены российскими средствами противовоздушной обороны С-300 и С-400, сообщал RT.

Глава Минобороны Дании Якоб Эллеманн-Йенсен заявлял, что Вооруженные силы Украины смогут применять американские самолеты только на своей территории. Это касается всего вооружения, которое предоставляют ВСУ страны НАТО.