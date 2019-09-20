ВВС США приготовились к ЧП во время штурма «Зоны 51» с инопланетянами

«Они через одного такие клятвы дают». Почему уфологов смешат Сандерс и его тайна «Зоны 51»? Подробнее

ВВС США готовятся к происшествиям, которые могут произойти 20 сентября в штате Невада. Округ Линкольн уже подготовил необходимые документы для объявления ЧП.

Сверхсекретный объект «Зона 51» считается базой, где правительство США якобы проводит опыты над пришельцами. Такая теория живет давно и пользуется популярностью, однако жители городов Рэйчел и Хайко на юге штата Невада до этого не решались проверить достоверность слухов. Теперь же толпа из 840 тысяч человек планирует взять штурмом военный объект и пролить на свет истину.

Акцию поддержали и звезды, в частности голливудские актеры. Однако достоверно не известно, присоединятся ли они к штурму базы.

«Зона 51» — сверхсекретный объект, поэтому его охраняют военные. Если штурм все же начнется, бойцы будут вправе открыть огонь.