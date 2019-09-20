  • ВВС США приготовились к ЧП во время штурма «Зоны 51» с инопланетянами

    20 сентября 2019, 11:02

    Алена Макаренко

    Военно-воздушные силы США готовятся к тому, что могут произойти различные непредвиденные ситуации во время штурма местными жителями военной базы, известной как «Зона 51». Горожане хотят узнать, правда ли там проводят опыты над инопланетянами. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Las Vegas Review-Journal.
    ВВС США приготовились к ЧП во время штурма «Зоны 51» с инопланетянами

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    ВВС США готовятся к происшествиям, которые могут произойти 20 сентября в штате Невада. Округ Линкольн уже подготовил необходимые документы для объявления ЧП.

    Сверхсекретный объект «Зона 51» считается базой, где правительство США якобы проводит опыты над пришельцами. Такая теория живет давно и пользуется популярностью, однако жители городов Рэйчел и Хайко на юге штата Невада до этого не решались проверить достоверность слухов. Теперь же толпа из 840 тысяч человек планирует взять штурмом военный объект и пролить на свет истину.

    Акцию поддержали и звезды, в частности голливудские актеры. Однако достоверно не известно, присоединятся ли они к штурму базы.

    «Зона 51» — сверхсекретный объект, поэтому его охраняют военные. Если штурм все же начнется, бойцы будут вправе открыть огонь.