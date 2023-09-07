Мир 07 сентября 2023, 15:14 ВВС США начнут использовать финский аэропорт Рованиеми — СМИ Iltalehti: США и Финляндия договорятся об использованию аэропорта Рованиеми Правительство США

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Финляндия продолжила переговоры с США по оборонному сотрудничеству Defence Cooperation Agreement. Как написала газета Iltalehti, американские ВВС начнут использовать инфраструктуру аэропорта Рованиеми.

«Президент республики Саули Ниинисте подтвердил в четверг на мероприятии Ассоциации политических журналистов, что на финской земле будет военное присутствие США», — сообщило издание.

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В результате двусторонних соглашений о сотрудничестве в сфере обороны в странах Северной Европы начали создаваться американские базы. Войска Соединенных Штатов присутствуют на ротационной основе или постоянно, указали журналисты.

По данным Iltalehti, ВВС США начнут использовать авиационную инфраструктуру Лапландии, то есть аэропорт Рованиеми. Со временем первые истребители F-35 финских ВВС также будут размещены в парке Лапландии. Ранее стало известно, что финский оборонный концерн Patria подписал с американским производителем истребителей F-35 Lockheed Martin, писал RT.

«Я хочу, чтобы финны знали: США преданы Финляндии и НАТО. Наша приверженность является твердой», — привела газета цитату американского лидера Джо Байдена.

Ниинисте сказал Iltalehti, что слова президента США вызвали у него «позитивные ощущения». Глава Финляндии подчеркнул, что страна должна поддержать Америку.

Источники в сфере иностранных дел и политики безопасности сообщили газете, что Финляндия начала дипломатические усилия по включению финнов в новую командную структуру НАТО под штаб-квартирой в Норфолке.