Мир 05 апреля 2023, 07:23 ВВС Израиля ударили по сектору Газа Reuters: ВВС Израиля ударили по сектору Газа РИА «Новости»

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Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля нанесли удары 5 апреля по сектору Газа. Об этом написало агентство Reuters, ссылаясь на очевидца.

«Израильские самолеты наносят удары по сектору Газа после ракетных обстрелов со стороны анклава на фоне напряженности в (мечети) Аль-Аксе», — сказано в сообщении.

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Обстрел случился после того, из сектора Газа накануне выпустили девять ракет по Израилю. Одна из них попала в завод в промышленной зоне населенного пункта Сдерот.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уточняла, что система ПРО «Железный купол» смогла перехватить четыре снаряда. По ее данным, четыре упали на открытой местности, которая примыкала к сектору территории. Об этом написало РИА «Новости».

Ранее СМИ Палестины сообщали, что множество палестинцев получили травмы при столкновениях с силовиками Израиля в Иерусалиме, в мечети Аль-Акса. Представитель комитета по делам палестинских заключенных Рияд аль-Ашкар добавил, что израильские власти по результатам рейда в Аль-Аксу задержали свыше 200 палестинцев.