ВВС Израиля ударили по позициям радикалов в секторе Газа

Позиции радикальных группировок в секторе Газа в ночь на воскресенье, 2 января, подверглись бомбардировке израильской авиации. Об этом сообщила палестинская радиостанция «Саут Аль-Акса».

По сообщению СМИ, ВВС Израиля ударили по расположению группировок, связанных с движением ХАМАС, контролирующим прибрежный анклав. Удары наносились по окрестностям городов Хан-Юнис и Бейт-Лахия на юге и на севере сектора, пишет ТАСС.

Всего израильтяне выпустили около 10 ракет. Это сделали боевые самолеты и вертолеты. Палестинские группировки открыли ответный огонь.

Также обстрелу со стороны Израиля подверглись наблюдательные пункты ХАМАС на севере Газы. Об этом сообщил катарский телеканал «Аль-Джазира».

Информации о пострадавших и стемени разрушений не поступало.

Ранее сообщалось, что войска Израиля атаковали сирийскую Латакию, рядом с которой расположена российская авиабаза Хмеймим. Из-за атаки началось возгорание, был причинен крупный материальный ущерб. Для того, чтобы отразить нападение, сирийские военные применили системы противовоздушной обороны.