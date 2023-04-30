Мир 30 апреля 2023, 00:00 ВВС Израиля ударили по гражданской инфраструктуре в Сирии ЦПВС: израильские истребители F-15 ударили ракетами по пригороду Хомса в Сирии Pxhere

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Четыре тактических истребителя F-15 Военно-воздушных сил Израиля из акватории Средиземного моря ударили по городу Хомс в Сирии. Ракеты выпустили из акватории Средиземного моря, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.

По его словам, удар зафиксировали в ночь на 29 апреля.

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«Четыре тактических истребителя F-15 ВВС Израиля из акватории Средиземного моря через северную часть Ливана нанесли ракетно-бомбовый удар по объектам гражданской инфраструктуры в провинции Хомс», — уточнил он.

По данным сирийской стороны, в результате атаки пострадали два мирных жителя. Также ракетные удары уничтожили четыре бензовоза.

Гуринов подчеркнул, что за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации «Исламская партия Туркестана»* и «Джебхат ан-Нусра»* пять раз обстреляли позиции правительственных войск. Три из них произошли в провинции Алеппо, по одному в провинциях Идлиб и Латакия.

В ночь на 29 апреля появилась информация о том, что средства противовоздушной обороны Сирии отразили атаку в небе над Хомсом.

*«Исламская партия Туркестана» и «Джебхат ан-Нусра» — запрещенные в России террористические организации