ВВС Израиля два раза нанесли удары по целям ХАМАС в Газе

Палестинские радикалы из сектора Газа в ночь на понедельник выпустили еще одну ракету по израильской территории, ее сбила система ПВО «Железный купол». Об этом сообщила армейская пресс-служба, добавив, что первый ракетный обстрел из Газы был произведен накануне вечером, снаряд тоже был перехвачен.

«В понедельник еще одна ракета была выпущена из сектора Газа по израильской территории. Она была перехвачена системой ПВО „Железный купол“. В ответ истребители ВВС Израиля атаковали военный пост террористов ХАМАС в Хан-Юнисе (южная часть сектора Газа — прим. ред.)», — сказано в заявлении, которое процитировал ТАСС.

Ранее истребители совершили удары по четырем военным лагерям ХАМАС в секторе Газа после того, как был произведен один ракетный запуск по территории Израиля вечером 12 сентября.

Израильская государственная радиостанция Kan передала, что радикалы из Газы уже четвертый день подряд подвергают ракетным обстрелам юг Израиля. В прошедшие пятницу и субботу они выпустили по одной ракете в сторону Сдерота, тогда их перехватил «Железный купол». В ответ на это истребители и вертолеты армии обороны Израиля два раза поразили военные цели ХАМАС в секторе Газа.

Режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками вступил в силу 21 мая. Это произошло после того, как стороны на протяжении 11 дней обменивались ракетными ударами.