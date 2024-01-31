Мир 31 января 2024, 00:35 ВВС ФРГ подняли в воздух истребители из-за российского самолета РИА «Новости»

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Военно-воздушные силы Германии подняли в воздух истребители Eurofighter из-за российского военного самолета. Заявление опубликовало немецкое военное ведомство в социальной сети Х.

По утверждению немецких военных, российский военный самолет Ил-20М СООТ-А летел без сигнала транспондера в международном воздушном пространстве над островом Рюген.

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«Наши истребители были подняты с авиабазы Лааге и обнаружили российский военный самолет в международном воздушном пространстве над Рюгеном, сопровождали его в течение короткого времени, прежде чем он повернул обратно на восток», — сообщили в ВВС ФРГ.

В январе стало известно, что США передадут Финляндии оружие для борьбы с Россией. Об этом заявила старший аналитик Лексингтонского института Сара Уайт. По ее данным, США пришлют в Финляндию 64 истребителя F-35A и тяжелую бронетехнику.