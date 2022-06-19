ВВС Британии нашли способ противостоять «шпионским операциям» России

В военно-воздушных силах Великобритании полагают, что стране следует на треть увеличить число противолодочных самолетов ради противостояния «шпионским операциям России» у своих границ. Об этом сообщила газета The Telegraph со ссылкой на представителей вооруженных сил Соединенного Королевства.

По словам подполковника авиации Бена Ливси, за последние десятилетия Россия расширила арсенал своих подводных лодок. Его слова подтвердил и его коллега, также подполковник авиации Джеймс Хендерсон — он подчеркнул, что РФ вложила больше средств в развитие ВМФ, поэтому теперь у нее есть новые подводные лодки.

«Это представляет угрозу для нас… Это пугает», — заявил Хендерсон.

Как пишет The Telegraph, Великобритания располагает девятью патрульными самолетами P-8 Poseidon, каждый из которых стоит 120 миллионов фунтов стерлингов (146,7 миллиона долларов). Чтобы выявить подложки неприятеля, используются радиогидроакустические буи. P-8 Poseidon можно оснастить 129 буями, стоимость каждого из них порядка пяти тысяч фунтов стерлингов (6,1 тысячи долларов).

Бен Ливси полагает, что наиболее «экономически целесообразно» было бы приобрести у США еще три аналогичных самолета. Однако на фоне инфляции и роста цен на энергоносители он признал, что министерству финансов сложно определить, на решение каких задач направлять финансовые средства в первую очередь.