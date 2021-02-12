ВВП Великобритании снизился почти на 10% в 2020 году

ВВП Великобритании снизился за прошлый год на 9,9%. Это самая большая цифра за последние много лет. Об этом сообщил портал «Политика сегодня».

По одним оценкам, такого падения не было с 1920 года, по другим — аж с 1709 года. Причиной стали ограничения по коронавирусу. После их некоторого ослабления в декабре 2020 ода экономика выросла на 1,2%.

«В ряде сфер экономики в декабре произошло восстановление некоторых утраченных позиций. Рост был отмечен в сферах гостеприимства, продаж автомобилей и парикмахерских услуг», — уточнил заместитель ONS по экономической статистике Джонатан Атоу.