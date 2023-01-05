Мир 05 января 2023, 14:34 ВВП Украины упал на 30,4% до рекордного уровня по итогам 2022 года Минэкономики Украины заявило о рекордном падении ВВП по итогам 2022 года РИА «Новости»

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Падение ВВП Украины по итогам 2022 года оценили в 30,4%. Этот показатель признали худшим в истории страны. Об этом сообщили в украинском Министерстве экономики.

«По предварительной оценке аналитиков министерства, <…> падение ВВП по итогам 2022 года оценивается на уровне 30,4% (±2)», — отметили в ведомстве.

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В министерстве обратили внимание, что это является худшим результатом за время независимости Украины. Хотя он и оказался несколько выше, чем прогнозировали эксперты. В конце февраля 2022 года, после начала российской спецоперации, специалисты ожидали падения ВВП на уровне 40–50%.

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Ранее в Финляндии сравнили уровень снижения ВВП России и Украины. По словам научного сотрудника Александровского института при Хельсинском университете, доцента Илмари Кяихке, валовой внутренний продукт в Украине в 2022 году упал на несколько десятков процентов, а в России — всего на 4%, сообщило радио Sputnik.