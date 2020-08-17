ВВП Японии упал во 2-м квартале на рекордные 27,8%

ВВП страны в апреле–июне упал на 7,8%, а в годовом исчислении — на 27,8%.

Такое беспрецедентное снижение считают результатом главным образом ограничения экономической активности в условиях чрезвычайного положения во время вспышки коронавируса.

Отмечается, что с 1955 года нынешний спад является самым масштабным. Отрицательный рост наблюдается третий месяц подряд.