ВВП Японии упал во 2-м квартале на рекордные 27,8%
ВВП Японии во втором квартале 2020 года упал на 27,8% в годовом выражении по сравнению с предыдущим кварталом. Отмечается, что экономика потерпела спад из-за мер, введенных во время пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на зарубежное издание.
ВВП страны в апреле–июне упал на 7,8%, а в годовом исчислении — на 27,8%.
Такое беспрецедентное снижение считают результатом главным образом ограничения экономической активности в условиях чрезвычайного положения во время вспышки коронавируса.
Отмечается, что с 1955 года нынешний спад является самым масштабным. Отрицательный рост наблюдается третий месяц подряд.