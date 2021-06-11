Британцы возглавят мировую борьбу с хакерами

Британские власти намерены возглавить мировую борьбу против киберпреступников, которые занимаются вымогательством. Они готовы начать вводить персональные санкции в отношении хакеров.

Глава МИД Соединенного Королевства Доминик Рааб заявил об этом в интервью газете The Daily Telegraph.

Лондон, по словам Рааба, рассмотрит возможность включения в свои черные списки хакеров-вымогателей, но также оставляет за собой право применять «более наступательные средства борьбы» со злоумышленниками.

В качестве конкретных ограничительных мер, которые может ввести Британия в отношении киберпреступников, называется заморозка их банковских счетов, а также запрет на въезд в страну.

Соединенное Королевство вместе с правительством США «возглавит мировые усилия» по борьбе с кибератаками с применением вирусов-вымогателей, парализующих работу объектов национальной инфраструктуры, отметил глава британского МИД.

Президент США Джо Байден и премьер Великобритании Борис Джонсон, согласно данным газеты, планируют включить пункт об укреплении сотрудничества в сфере кибербезопасности в итоговое коммюнике стран — участниц G7.

В планах британских властей также вынести эту тему на обсуждение в ООН и на саммите Группы двадцати в октябре в Риме.

Лондон намерен активнее помогать союзникам в вопросе защиты их предприятий и учреждений от кибератак, подчеркнул глава британского МИД.

Более восьми миллиардов паролей пользователей слили в Сеть. Подборка весом почти 100 гигабайт появилась на одном из популярных хакерских форумов. Утечка могла быть использована хакерами для создания словаря паролей либо для атак методом их распыления на большое количество аккаунтов. Из-за того, что пользователи часто используют одинаковые пароли на разных сайтах, под ударом могут оказаться миллиарды учетных записей.