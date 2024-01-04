Мир 04 января 2024, 07:26 Ввод войск НАТО на Украину допустили в Великобритании Полковник ВС Британии Бреттон-Гордон допустил войну НАТО и России на Украине РИА «Новости»

Читать 360tv в

НАТО не исключает ввод войск на Украину, если ВСУ столкнутся на фронте с большими проблемами. Об этом изданию TalkTV сообщил полковник британской армии в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон.

По его мнению, такой вариант развития событий возможен, если на фронте для ВСУ «что-то пойдет не так».

Реклама

«Для Украины Запада уже сделал все, кроме ввода собственных войск. Но если Россия начнет добиваться серьезного прогресса, то НАТО и западным союзникам, например Австралии, точно придется пересмотреть свою позицию», — сказал Бреттон-Гордон.

Президент США Джо Байден ранее отмечал, что из-за украинского конфликта НАТО рискует столкнуться с рисками. По его словам, российская сторона якобы угрожает некоторым союзникам военного альянса, что повышает вероятность прямого вмешательства США в конфликт на Украине.

Пребывающий в заключении бывший президент Грузии Михаил Саакашвили также сообщал, что НАТО готовит отправку военного контингента в зону боевых действий на Украине.