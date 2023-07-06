Мир 06 июля 2023, 07:09 Ввод контингента НАТО на Украину допустили в Запорожской области Член ВГА Рогов допустил ввод контингента НАТО на Украину после саммита альянса в Вильнюсе Фото: Unsplash

Читать 360tv в

Председатель движения «Мы вместе с Россией», член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов допустил введение ограниченного контингента НАТО на Украине после саммита альянса в Вильнюсе. Его слова привел ТАСС.

«Такую формулу активно обсуждают в офисе президента Украины. Зеленский хочет организовать ядерную провокацию у себя в стране, чтобы легализовать оккупацию на подконтрольной ему территории», — сказал он.

Реклама

Рогов отметил, что элиты в Польше активно интересуются регионами на западе Украине, не только Ивано-Франковской, Тернопольской и Львовской областями, но и остальными территориями.

Саммит НАТО состоится 11 и 12 июля в Вильнюсе. Ранее Зеленский заявил, что ждет приглашения на встречу членов альянса и хочет быть уверенным в обсуждении вопроса вступления Украины в военный блок.