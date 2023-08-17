Мир 17 августа 2023, 22:46 Ввод бойцов ЧВК «Вагнер» в Белоруссию не был постановкой — Лукашенко Лукашенко: ввод ЧВК «Вагнер» в Белоруссию не был постановкой РИА «Новости»

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Бойцов ЧВК «Вагнер» ввели на территорию Белоруссии, чтобы «погасить мятеж». Это не было постановкой, сказал президент республики Александр Лукашенко в интервью украинской журналистке Диане Панченко, запись которого появилась на ее YouTube-канале.

«Только безумцы могут сказать, что это была постановка. Это я предложил (разместить „Вагнер“ в Белоруссии — прим. ред.). Это не [президент России Владимир] Путин предложил», — сказал он.

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Лукашенко отметил, что это он призвал погасить мятеж, а Россия не заводила «Вагнер» в Белоруссию.

Глава Белоруссии также отметил, что украинские войска имели минимальные возможности для защиты Киева после подхода российской армии. Чтобы не допустить больших жертв, президент России Владимир Путин отдал приказ об отводе бойцов.

Также Лукашенко заявил, что Украина при продолжении боевых действий может потерять все свои территории, поэтому ей нужно стремится к миру.