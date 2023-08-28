Мир 28 августа 2023, 19:48 Ввод американских войск на Украину допустили в США Полковник Макгрегор: США могут ввести войска на Украину в случае поражения ВСУ U.S. Department of Defense

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Киевский режим может получить прямую поддержку от США из-за успехов, которые Россия достигает в спецоперации. О вероятном вводе американских войск на Украину заявил в своем блоге на YouTube бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.

«Джо Байден может ввести американские войска для поддержи киевского режима на фоне успехов российских войск», — подчеркнул он.

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Макгрегор добавил, что давно предупреждал о последствиях для американцев в случае вторжения на территорию Западной Украины.

«Мы не обладаем необходимым количеством боеприпасов для подобной операции», — сказал бывший советник главы Пентагона.

Белый дом, по его мнению, не осознает, каково положение дел в реальности. Одновременно с этим Соединенные Штаты спровоцировали обострение ситуации на Украине, поскольку хотят расширить НАТО.

«Многие в Вашингтоне полагали, что Россия слабая. <…> Но на Украине все пошло не так, как ожидалось», — обратил внимание Макгрегор.

Российскую армию он назвал более сильной и многочисленной, чем когда-либо. Радовать должно лишь то, что ВС России не планируют марш до польской границы и никогда не планировали захват территорий.

Ранее Макгрегор отмечал, что польские власти и руководство Литвы способны решиться на вторжение на Украину без одобрения НАТО.