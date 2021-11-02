Ввести «жесткую блокаду» Украины предложили в Совфеде

Первый зампред Комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров считает что России стоит ввести «блокаду» Украины в ответ на очередные антироссийские санкции. Об этом сенатор заявил в интервью Pravda.Ru.

«Думаю, что надо ввести против Украины не просто ответные санкции, а жесткую блокаду — прекратить любые торгово-экономические отношения. Несмотря на то, что это наш дружественный народ, но если мы сейчас это не сделаем, народу будет ещё тяжелее», — сказал Джабаров.

Ранее Украина ввела санкции, которые затронули около 140 российских физических лиц и 50 организаций.