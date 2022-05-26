Ввести пошлины на импорт российских энергоресурсов вместо эмбарго предложили в ЕП

Депутат Европарламента от Словакии Эуген Юрзица предложил ввести пошлины на импорт российских энергетических ресурсов вместо эмбарго. Об этом написал RT.

Парламентарий обратился к Европейскому совету, ссылаясь на анализ исследовательского центра Bruegel, согласно которому для Европы наиболее эффективным вариантом санкций в отношении российских энергоносителей было бы не эмбарго, а введение пошлин на импорт.

«Торговые запреты приводят к сокращению поставок товаров и увеличению цен, притом что прибыль от роста цен остается в стране-экспортере. При введении пошлин стоимость товаров всё равно растет, но деньги, вырученные от этого роста, остаются в стране-импортере», — отметил Юрзица.