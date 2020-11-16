Запрет на спиртное предложили ввести на Бали
В Индонезии три политические партии предложили ввести запрет на спиртные напитки. По мнению местных отельеров, это не только отпугнет туристов, но и притормозит восстановление экономики. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на иностранные СМИ.
По данным информагентства, за производство, хранение, продажу и употребление алкоголя индонезийские политики предложили сажать на срок от двух до 10 лет. Кроме того, согласно их инициативе, предполагается штраф в размере 100 тысяч долларов.
При этом допускается использование спиртного в фармацевтических целях. Также предполагается, что под ограничения не попадают туристы. Остается неясным, как этот запрет будет регулироваться в случае с иностранцами, которые живут на Бали. Это касается и местных пивоварен, и виноделен.