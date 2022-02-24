Введенный из-за протестов дальнобойщиков режим ЧС отменили в Канаде

Закон о чрезвычайных ситуациях в Канаде, который вступил в силу из-за протестов дальнобойщиков 14 февраля, прекратил действие 23 февраля. Об этом сообщил журналистам канадский премьер-министр Джастин Трюдо. Его слова процитировал ТАСС.

«Сегодня (23 февраля) после тщательного рассмотрения мы готовы подтвердить, что ситуация больше не является чрезвычайной. Поэтому федеральное правительство прекращает действие чрезвычайных полномочий», — сказал он.

Трюдо уточнил, что в ближайшее время генерал-губернатор Канады Мэри Саймон подпишет указ, которым прекратит действие режима чрезвычайной ситуации. Премьер-министр также подчеркнул, что власти и правоохранители «остаются бдительными», чтобы не позволить таким масштабным протестам повториться.

Когда в стране вводили режим ЧС, планировалось, что он будет действовать 30 дней. Для разгона митингующих на канадско-американской границе и в Оттаве такой закон применили впервые в истории страны.