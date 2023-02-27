Мир 27 февраля 2023, 19:03 Введенные США и Канадой санкции против России назвали бесперспективными Захарова назвала санкции США компенсацией нулевых успехов в гибридной войне против России РИА «Новости»

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Введенные администрацией США и подчиненным Вашингтону правительством Канады новые санкции против России не имеют никакой перспективы и бездумны, как звучащие на Западе требования о «стратегическом поражении Москвы». Об этом говорится в официальном комментарии представителя министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой.

Она отметила, что все заявления о масштабности новых санкционных пакетов должны компенсировать нулевые результаты объявленной России «гибридной войны».

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Представитель МИД напомнила, что США запретили въезд и заморозили активы 230 россиян и организаций, в нарушение норм Всемирной торговой организации ввели заградительные пошлины на ряд товаров, а также запретили сотрудничество для других стран с российскими банками.

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Власти Канады в свою очередь для того, чтобы выслужиться перед гегемоном «перевыполнили план» по агрессивной и бессмысленной русофобии. Так Захарова прокомментировала санкции против всемирно известного хоккеиста Вячеслава Третьяка и женщин-космонавтов Валентины Терешковой и Светланы Савицкой.

Россия примет ответные меры на введенные санкции со стороны США и Канады на основе принципов строгой взаимности и неотвратимого наказания, пообещала официальный представитель МИД. Она отметила, что страна применит свой опыт для введения контрсанкций в ответ на агрессивную политику властей западных стран.