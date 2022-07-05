Введенные Японией и Британией санкции против России раскритиковали в Совете Федерации

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков оценил новые санкции в отношении России и Белоруссии от Японии и Великобритании. Об этом написал RT.

Сенатор считает, что эти две страны своим решением ввели санкции фактически «против всех граждан России».

«От этих санкций, которые они вводят, будут больше страдать граждане Японии. Как и будут страдать англичане», — добавил Цеков.

Ранее стало известно, что Япония и Великобритания ввели новые санкции в отношении физических лиц и компаний из России и Белоруссии. В частности, в Японии запретили импортировать российское золото.