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    05 июля 2022, 14:46

    Введенные Японией и Британией санкции против России раскритиковали в Совете Федерации

    Оксана Лавнюженко

    Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков оценил новые санкции в отношении России и Белоруссии от Японии и Великобритании. Об этом написал RT.

    Сенатор считает, что эти две страны своим решением ввели санкции фактически «против всех граждан России».

    «От этих санкций, которые они вводят, будут больше страдать граждане Японии. Как и будут страдать англичане», — добавил Цеков.

    Ранее стало известно, что Япония и Великобритания ввели новые санкции в отношении физических лиц и компаний из России и Белоруссии. В частности, в Японии запретили импортировать российское золото.