Мир 06 декабря 2022, 12:50 Введением потолка цен на российскую нефть США и ЕС «рубят сук, на котором сидят» — Рябков Замглавы МИД Рябков назвал потолок цен российскую нефть нарушением азов мирового рынка РИА «Новости»

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США и страны Евросоюза своим решением ввести потолок на российскую нефть подтвердили старую пословицу «Рубят сук, на котором сидят». Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Само введение подобных ограничений, добавил он, нарушает все азы мирового хозяйства. Но Россия подготовилась к подобному недружественному шагу и сохранит свои интересы в сфере продажи энергоресурсов.

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«Как будет реагировать дальше рынок, мы узнаем, но в любом случае наши интересы в этой сфере будут обеспечены тем или иным образом», — добавил Рябков.

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Введение предельных цен на нефть из России на уровне 60 долларов за баррель согласовали страны G7 и Австралия. Ограничение вступило в силу в понедельник, 5 декабря. Теперь нефтяные танкеры, перевозящие российское сырье, проданное выше установленной цены, потеряют возможность обслуживания и страхования.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия не признает ограничение цены на нефть. Профильные ведомства изменят принципы экспорта сырья с учетом новых условий.