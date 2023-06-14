Мир 14 июня 2023, 23:23 Введение войск НАТО на Украину сочли невозможным в ЕС Глава Военного штаба ЕС Блежан: введение войск НАТО на Украину невозможно Pixabay

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Введение сухопутных войск НАТО на территорию Украины невозможно, так как это означает вовлеченность в конфликт с Россией. Такое заявление сделал в эфире телеканала LCI начальник Военного штаба Евросоюза Эрве Блежан.

Блежан, командующий тренировочной миссией ЕС для ВСУ, подчеркнул, что об этом не может быть и речи. Глава штаба прокомментировал слова экс-генсека альянса Андерса Фога Расмуссена, который допустил такое развитие событий.

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«Направлять сухопутные войска на Украину — значит становиться стороной конфликта <…>. Никто этого не хочет, ни НАТО, ни Европейский союз», — отметил Блежан.

По его мнению, украинское контрнаступление не приведет к завершению конфликта вне зависимости от его результата. Украине не удастся вернуть свои территории.

Бывший генеральный секретарь НАТО Расмуссен ранее заявил, что некоторые страны альянса захотят разместить войска на украинской земле, если стране не дадут реальных гарантий безопасности на саммите блока в Вильнюсе.