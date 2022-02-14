Введение военного положения на Украине исключили в Министерстве обороны страны

Власти Украины не намерены вводить в стране военное положение. Кризис, с которым столкнулась страна сегодня, носит исключительно информационный характер. С таким заявлением в эфире ток-шоу «Свобода слова» на телеканале ICTV выступил министр обороны страны Алексей Резников.

Он отметил, что оснований для введения особого правового режима на сегодняшний день никаких нет. Единственное, для чего его можно использовать, это привести в нормальное состояние медиапространство, откуда распространяются панические настроения о скором начале войны.

Министр подчеркнул, что все украинцы спокойно переживут этот кризис, созданный шумом паникующих СМИ.

«Кризис в первую очередь носит информационный характер. Мы выйдем из него еще более сильными. Военное положение вводится только в случае непосредственной агрессии в виде вторжения. Надеюсь, что такого вторжения не будет, поэтому все будет хорошо», — заявил Резников.

Отказ от введения военного положения на Украине помешает вступлению в силу закона, который подготовил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. Как сообщил «Интерфакс Украина», народный избранник предложил запретить чиновникам и депутатам выезжать из страны при введении режима чрезвычайной ситуации или военного положения.

По его словам, документ он подготовил еще несколько месяцев назад. Но МИД Украины попросил отложить законопроект, чтобы не плодить панические настроения. Однако в свете последних событий депутат решил, что для законопроекта пришло время.

Арахамия добавил, что в документ также добавят статью, по которой покинувшие страну депутаты во время военного положения автоматически лишатся своих мандатов.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к нации призвал всех уехавших из страны чиновников вернуться домой за 24 часа. Он подчеркнул, что их обязанность не только управлять государством, но и защищать его.

Накануне стало известно, что Украину покинули представители крупного бизнеса. По словам Зеленского, после сообщений о начале военных действий 16 февраля, из страны улетели около 30 частных бортов с олигархами. Такое решение предпринимателей украинский лидер назвал «приговором» для бизнесменов, который они вынесли себе сами.