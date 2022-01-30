Введение санкций против РФ «авансом» допустили в США
Сенатор США Менендес допустил превентивное введение санкций против России
Часть санкций против России, готовящихся Штатами на случай ее вторжения на Украину, могут применить превентивно, не дожидаясь начала военных действий. Об этом сообщил в телеканалу CNN глава международного комитета сената США Роберт Менендес.
«Некоторые санкции могут быть применены авансом», — отметил он.
Его коллега, представитель республиканцем Джим Риш, также подтвердил, что итоговый вариант пакета может сочетать немедленные и отложенные на будущее санкции.
Говоря о санкциях, Менендес призвал сохранить в перечне возможность отключения РФ от системы международных платежей SWIFT.
Очередной пакет санкции готовится в США на случай гипотетического вторжения России на Украину, о котором на Западе говорят последние месяцы. При этом Россия неоднократно отвергала подобные подозрения.
Ранее сообщалось, что вероятные санкции, которые Вашингтон может ввести против Москвы в случае эскалации ситуации вокруг Украины, не затрагивают вопросы экспорта нефти и газа и не касаются отключения страны от международной системы платежей SWIFT.
Также в Белом доме заявили, что новые санкции против России коснутся промышленности, но не будут направлены против простых россиян.
В свою очередь Великобритания и Евросоюз начали подготовку к введению санкций против российских газовых проектов. Их также введут в случае эскалации конфликта с Украиной.