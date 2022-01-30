Введение санкций против РФ «авансом» допустили в США

Часть санкций против России, готовящихся Штатами на случай ее вторжения на Украину, могут применить превентивно, не дожидаясь начала военных действий. Об этом сообщил в телеканалу CNN глава международного комитета сената США Роберт Менендес.

«Некоторые санкции могут быть применены авансом», — отметил он.

Его коллега, представитель республиканцем Джим Риш, также подтвердил, что итоговый вариант пакета может сочетать немедленные и отложенные на будущее санкции.

Говоря о санкциях, Менендес призвал сохранить в перечне возможность отключения РФ от системы международных платежей SWIFT.

Очередной пакет санкции готовится в США на случай гипотетического вторжения России на Украину, о котором на Западе говорят последние месяцы. При этом Россия неоднократно отвергала подобные подозрения.

Ранее сообщалось, что вероятные санкции, которые Вашингтон может ввести против Москвы в случае эскалации ситуации вокруг Украины, не затрагивают вопросы экспорта нефти и газа и не касаются отключения страны от международной системы платежей SWIFT.

Также в Белом доме заявили, что новые санкции против России коснутся промышленности, но не будут направлены против простых россиян.

В свою очередь Великобритания и Евросоюз начали подготовку к введению санкций против российских газовых проектов. Их также введут в случае эскалации конфликта с Украиной.