Вузы России откроют профильные кафедры в университетах ДНР и ЛНР

Университеты ДНР и ЛНР могут открыть профильные кафедры российских вузов уже в новом учебном году. Об этом в интервью РИА «Новости» сообщила руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева.

«Сейчас как раз министерство науки и высшего образования ведет над этим работу, чтобы в университетах Донецка и Луганска была возможность получать двойные дипломы и чтобы профильные кафедры при университетах открывались», — сказала она.

Также Разуваева отметила, что в регионе планируют создать систему сетевых университетов. Это сделают для того, чтобы молодежь могла получить высшее образование, не уезжая из ДНР и ЛНР. Некоторые шаги для развития высшего образования молодежи региона уже сделаны. К примеру, часть студентов из ДНР И ЛНР перевели в российские вузы. Такие же меры приняты относительно слушателей из других стран, где люди столкнулись «с не очень корректными действиями властей».

Процесс создания профильных кафедр планируют завершить в ближайшее время. Это сделано для того, чтобы на них могли зачислить выпускников школ ЛНР и ДНР этого года.

«Мы рассчитываем, что это произойдет до следующего учебного года, чтобы сегодняшние выпускники школ могли уже планировать поступление. Поэтому надеемся, что это произойдет в ближайшее время», — сказала Разуваева.