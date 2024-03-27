Эксклюзив 27 марта 2024, 17:25 Вундервафля. Политолог объяснил выгоду теракта в Crocus City Hall для Запада Политолог Журавлев назвал теракт в Crocus City Hall выгодным для Запада РИА «Новости»

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Террористический акт в концертном зале Crocus City Hall оказался выгодным для западных стран, потому что является способом мотивировать власти Украины отправлять как можно больше людей на смерть в зону боевых действий. Об этом ведущей «360» Екатерине Малашенко сообщил политолог, научный руководитель в Институте региональных проблем Дмитрий Журавлев.

«Радикалов использовали как нож для решения задач других интересантов. Это ведь даже не интересы Украины, а Запада, которому теракт выгоден, потому что это вундервафля. Это такой механизм, чтобы говорить [Украине]: посмотрите, да, вы проигрываете. Но сейчас будет один теракт, второй, тогда русские испугаются и сдадутся. Поэтому потерпите, поумирайте какое-то время», — объяснил он.

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Журавлев объяснил, что вундервафлей в этом случае является способ заставить воевать тогда, когда выиграть невозможно.

«Вундервафля это способ заставить воевать тогда, когда выиграть невозможно. Гитлер своим тоже обещал: русские уже в Берлине, но еще немного и мы победим. В последние дни войны погибло огромное количество людей, которые могли остаться в живых. Для Запада теракт это та самая вундервафля», — добавил политолог.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова не поверила заявлениям США о непричастности Украины к теракту.