Вулкан Вольф начал извергаться на Галапагосских островах. Фото

Извержение вулкана Вольф началось на острове Исабела — самом крупном в Галапагосском архипелаге. Сотрудники национального парка Галапагос заверили, что обитающие там розовые игуаны находятся в безопасности.

«Национальный парк Галапагос подтвердил, что популяция находящихся под угрозой исчезновения розовых игуан находится далеко от зоны извержения и воздействия», — сообщил Фонд охраны Галапагосских островов в Twitter.

Там же были опубликованы фото извергающегося вулкана.

В фонде отметили, что Вольф не проявлял активности последние несколько лет. Последний раз он просыпался в 2015 году.

Уникальные розовые игуаны, о состоянии которых сообщили в национальном парке, находятся на грани исчезновения. На острове живет всего порядка 1,5 тысячи особей.

Галапагосский архипелаг принадлежит Институту геофизики Эквадора. Там сообщили, то столб пепла и газа, который выбросил вулкан, был высотой около 3,8 тысячи метров, сообщило РИА «Новости». Потоки лавы спускаются по южному и юго-восточному склонам. Рядом с вулканом нет населенных пунктов, которым бы угрожал Вольф.