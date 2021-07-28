Вулкан Синабунг в Индонезии выбросил столб пепла на 4,5 км

Вулкан Синабунг на севере индонезийского острова Суматра в среду выбросил столб пепла на высоту более чем 4,5 километра. Об этом сообщили на сайте Центра вулканологии и снижения геологических рисков (PVMBG).

Извержение вулкана длилось 12 минут 36 секунд. Он выбросил столб пепла в 13:20 по местному времени. Облако пепла поднялось примерно на 6960 метров над уровнем моря, более чем на 4,5 километра от вершины вулкана.

Людей призвали избегать нахождения в местах в радиусе трех километров от вершины горы. Власти также рекомендовали держать наготове маски, на случай, если пойдет пепельный дождь, и надевать их при выходе из дома, чтобы снизить риск для здоровья.

Вулкан, высота которого составляет 2460 метров, периодически активизируется с тех пор, как проснулся в 2010 году. Тогда на нем произошло первое извержение почти за 400 лет.

Синабунг также проявлял активность в марте и апреле.

В июне в Коста-Рике произошло извержение вулкана Ринкон-де-ла-Вьеха. Он выбросил в воздух двухкилометровый столб пепла.