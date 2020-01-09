Вулкан Попокатепетль начал извергаться в Мексике. Видео

В Мексике произошло извержение вулкана Попокатепетль, из-за чего в небе поднялся столб пепла высотой три километра. Об этом в четверг сообщил Национальный центр по предотвращению стихийных бедствий Cenapred.

Извержение произошло в 06:33 по местному времени. Камеры зафиксировали взрыв с выбросом пепла, который поднялся на высоту в три километра.

На снимках видно, как вершина вулкана покрывается раскаленными продуктами извержения.

На данный момент власти объявили «желтый уровень опасности» второй фазы, не предполагающий эвакуацию или прерывание трудовой деятельности близлежащих районах. Однако власти запретили приближаться к горе ближе, чем на 12 километров.

Сам вулкан, второй в стране по величине, находится в полусотне километров от Мехико. Его высота достигает 5,4 тысячи метров и является одним из символов Мексики.