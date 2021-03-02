Вулкан на Суматре выбросил столб пепла на высоту несколько километров. Видео

Вулкан Синабунг на индонезийском острове Суматра снова проявил активность: столб пепла из его кратера поднялся в небо на высоту несколько километров. Это зрелище сняли на видео местные жители.

По данным местных властей, Синабунг активизировался за последнюю неделю — он выбрасывал пепел более десятка раз за этот период. Этот вулкан периодически извергается в течение последних нескольких лет.

После 400 лет затишья Синабунг проснулся в 2010 году. В 2014 году при его извержении погибли 16 человек. Через два года жертвами стихии стали семь местных жителей.

Этот действующий стратовулкан расположен в северной части Суматры, в 60 километрах к юго-западу от города Медан. Его высота составляет 2460 метров.

В феврале в Италии проснулся вулкан Этна. Пепел от извержения поднялся на километр в небо, а столб лавы в высоту достигал нескольких сотен метров.