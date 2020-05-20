Вулкан на Курилах выбросил пепел на высоту до пяти километров

По данным RT, «последний выброс произошел вечером, пепловый шлейф растянулся на 10 км к югу и юго-востоку от вулкана». Также лаборатория вулканологии и вулканоопасности Института морской геологии и геофизики ДВО РАН уточнила, что Эбеко присвоен оранжевый код опасности для авиации.

Ранее бесстрашный американский акробат Ник Валленда сделал невозможное: он прошел по натянутому канату над жерлом действующего вулкана Масая в Никарагуа. Чтобы не потерять сознание от испарений из чрева Земли, Валленда надел защитную маску. Его прогулка над огнедышащим вулканом заняла чуть более получаса. Сам он признался, что это был самый страшный трюк в его жизни.

Также стало известно, что обрушилась кромка кратера вулкана Ключевской на Камчатке. Произошло извержение, по его склонам потекла лава. Этот момент попал на видео. Ключевской начал извергаться еще в ноябре 2019 года. Тогда ученые назвали процесс вялотекущим, однако в феврале 2020 года вулкан активизировался.