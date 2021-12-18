Вулкан на Канарах затих после трех месяцев извержения

На одном из Канарских островов, Ла-Пальме, спустя три месяца затихло извержение вулкана Кумбре-Вьеха. Там прекратились подземные вулканические толчки, однако ученые предупреждают, что стихия может снова набрать силу.

Сейсмическая активность почти полностью прекратилась примерно в 21:00 по местному времени в понедельник, 15 декабря, сообщило агентство Reuters. Пока те несколько дней, на которые затих вулкан, стали самым долгим затишьем с начала извержения.

«Это не означает, что извержение заканчивается, поскольку в других случаях остановки сопровождались возобновлением роста активности», — заявили в Институте вулканологии Канарских островов. Там добавили, что лава пока ее продолжает течь, хоть и не так интенсивно.

Извержения на вулканической гряде Кумбре-Вьеха начались 19 сентября текущего года. В течение следующих 16 часов вулкан восемь раз выбросил лаву. Поначалу горячие потоки двигались вниз со скоростью около 700 километров в час. Лава достигла океанского побережья, из нее сформировался сначала выступ, а потом и полуостров площадью 20 гектаров. Затем на вулкане несколько раз происходили обвалы, это давало новый толчок потоку лавы. Из-за извержения пришлось эвакуировать тысячи людей.