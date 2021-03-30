Вулкан Мерапи выбросил горячие облака в Индонезии. Видео

Вулкан Мерапи выбросил горячие облака на расстояние 1,5 километра на острове Ява в Индонезии. Об этом сообщила пресс-служба национального Центра исследования геологических катастроф.

По данным центра, горячие облака стали появляться утром 30 марта. Накануне специалисты зафиксировали порядка 19 выбросов лавы, написало агентство Antara. Раскаленная магма разлилась на расстояние одной тысячи метров. Кроме того, сейсмологи насчитали около 50 незначительных землетрясений.

Согласно прогнозам специалистов, горячие облака и лава затронут несколько районов, находящихся на юге и юго-западе Явы.

Мерапи является самым активным действующим индонезийским вулканом. Небольшие извержения происходят порядка двух раз в год, а крупные — раз в семь лет. Выбрасываемое вулканом облако представляет собой скопление горячего газа. Этот газ опускается по склону с большой скоростью во время извержения вулкана.

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